Эксклюзивные обои из дизайнерских коллекций ведущих мировых брендов Европы, Азии и Америки;

Различные ткани от всемирно известных производителей для оформления окон, обивки мебели, в том числе негорючую экокожу;

Авторский лепной декор RODECOR для создания уникальных интерьеров;

Пенополиуретановый интерьерный и фасадный декор «Европласт», пластичный гипс Pearlworks;

Краски для всех типов поверхностей в огромном ассортименте, профессиональные клеи и инструменты для монтажа обоев и лепного декора;

Современную мебель, светильники и прочие интерьерные аксессуары.

Каждое помещение имеет конкретную цель, свой неповторимый характер, выраженные с помощью интерьера. Правильно подобранные детали способны передать нужное настроение, отразить внутренний мир владельца, наполнить пространство смыслом и придать ему особую атмосферу. Какой оттенок краски будет выбран, обои с каким рисунком будут на стенах, какими будут шторы – все это очень важные вопросы, ведь из этих элементов составляется стиль помещения. И чем больше выбор материалов, тем удачнее будет воплощен задуманный дизайн.Компания PITERRA предлагает широкий ассортимент интерьерной продукции, как от известных брендов premium-класса, так и собственного производства. В наших салонах вы сможете купить:PITERRA имеет собственную розничную сеть в Москве и Санкт-Петербурге, а наша дилерская сеть объединяет более 300 компаний по всей России и СНГ. Компания владеет несколькими складами с большим ассортиментом, что позволяет совершать покупки оперативно – вы можете купить понравившиеся обои, ткани для штор или авторскую лепнину «здесь и сейчас», не дожидаясь длительных поставок из-за рубежа.Посмотреть интересные варианты дизайна интерьеров с использованием наших материалов, разработать дизайн-макет и обсудить будущий план оформления вы можете, посетив один из флагманских салонов PITERRA Home в Санкт-Петербурге и Москве, где наглядно представлен широкий ассортимент компании. Здесь вы можете самостоятельно выбрать обои из интересующей дизайнерской коллекции, подобрать сочетающиеся с ними ткани, присмотреть дизайн лепнины и подходящие оттенки красок.Если приехать в салон для совершения покупки вам неудобно – вы можете оформить заказ на сайте компании с доставкой «до двери». Чтобы не ошибиться с тем, сколько материалов необходимо для вашего дизайн-проекта, воспользуйтесь дополнительной услугой точного замера помещения. А наши специалисты по монтажу гарантируют бережное отношение к материалам и закончат работы точно в нужный срок, предоставят не только стандартное гарантийной обслуживание, но и комплексный постгарантийный сервис.Создание гармоничного и уникального интерьера – сложная задача, и специалисты компании PITERRA готовы помочь вам в этом!